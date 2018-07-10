18-летнюю гимнастку арестовали за "откровенные танцы" - опубликовано видео

Полиция Ирана арестовала 18-летнюю гимнастку Маэде Ходжабри, которая выкладывала в Instagram видеозаписи с танцами в народном и западном стилях.

Из ареста Ходжабри сделали "образцово-показательное" дело, сообщает The Independent. На центральных телеканалах ее осудили за нарушения моральных норм различные эксперты и политики. Полиция выдала ей обвинения в нарушениях норм шариата, в частности - что публично показала себя без хиджаба.

Гимнастка в свое оправдание сказала, что хотела быть интересной для своих подписчиков и ничего незаконного не совершала.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что знаменитая гимнастка приземлилась на голову во время выступления.