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18-летняя дочь легенды российского тенниса возбудила Instagram снимками в бикини

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19-летняя дочь одного из лучших теннисистов в истории России Евгения Кафельникова взорвала соцсети фотосессией со своего отдыха в Тайланде. На своей странице в Instagram Алеся выложила серию снимков, на которых она позирует в ультрасексуальном купальнике.

Многочисленные поклонники завалили красотку сотнями восторженных комментариев, отмечая невероятную внешность модели.

"Нельзя быть шикарный такой", "Невероятная", "Прям такие атмосферные фото", "Я влюбилась", "Неземная", "Ася лучшая!", "Бесподобна" - не скрывают эмоций подписчики под фотографиями.

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"Отрыв башки!" 18-летняя дочь легенды российского тенниса довела соцсети до экстаза фотосессией без нижнего белья

Алеся Кафельникова

Instagram

Алеся Кафельникова

Instagram

Алеся Кафельникова

Instagram

Алеся Кафельникова

Instagram

Алеся Кафельникова

Instagram

Алеся Кафельникова

Instagram

Алеся Кафельникова

Instagram

Как сообщал ранее "Обозреватель", фитнес-модель из Украины заработала миллионы благодаря невероятной внешности.

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