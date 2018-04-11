18-летняя дочь легенды российского тенниса возбудила Instagram снимками в бикини

19-летняя дочь одного из лучших теннисистов в истории России Евгения Кафельникова взорвала соцсети фотосессией со своего отдыха в Тайланде. На своей странице в Instagram Алеся выложила серию снимков, на которых она позирует в ультрасексуальном купальнике.
Многочисленные поклонники завалили красотку сотнями восторженных комментариев, отмечая невероятную внешность модели.
"Нельзя быть шикарный такой", "Невероятная", "Прям такие атмосферные фото", "Я влюбилась", "Неземная", "Ася лучшая!", "Бесподобна" - не скрывают эмоций подписчики под фотографиями.
Алеся Кафельникова
Алеся Кафельникова
Алеся Кафельникова
Алеся Кафельникова
Алеся Кафельникова
Алеся Кафельникова
Алеся Кафельникова
Как сообщал ранее "Обозреватель", фитнес-модель из Украины заработала миллионы благодаря невероятной внешности.