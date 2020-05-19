Олимпийская чемпионка Алина Загитова, с которой нарушил закон Путин, показала телеграмму от него

Максим Богданов Раздевалка 19:25, 19.05.2020 Обновлено: 20:07, 19.05.2020

Знаменитая российская фигуристка Алина Загитова в день своего 18-летия выложила в Instagram текст поздравительной телеграммы от президента России Владимира Путина.

Путин пожелал Загитовой новых достижений в спорте. "Вы достойно продолжили легендарные традиции отечественной школы фигурного катания и, несмотря на юный возраст, добились выдающихся успехов в спорте. Уверен, что потрясающая работоспособность, талант и нацеленность на победу — и впредь будут помогать вам и в спорте, и в жизни", — говорится в сообщении президента.

@azagitova

Как сообщал OBOZREVATEL, Загитова похвасталась фото со своего отдыха. На снимке звездная фигуристка попозировала в красивом темно-зеленом купальнике, который отлично сидел на девушке.

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Спорт Раздевалка

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