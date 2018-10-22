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Чемпионка из Украины похвасталась фантастической фигурой в купальнике

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Украинская дзюдоистка Дарья Белодед после плодотворных выступлений на чемпионатах мира расслабляется на Багамах. 18-летняя киевлянка выложила яркие снимки с отдыха у себя на странице в Instagram.

На фотографиях Дарья демонстрирует великолепную поджарую фигуру, позируя в купальнике на фоне океана. OBOZREVATEL предлагает своим читателям также полюбоваться внешностью нашей соотечественницы.

Дарья Белодед

Дарья Белодед

Instagram

Дарья Белодед

Дарья Белодед

Instagram

Дарья Белодед

Дарья Белодед

Instagram

Дарья Белодед

Дарья Белодед

Instagram

Дарья Белодед

Дарья Белодед

Instagram

Дарья Белодед

Дарья Белодед

Instagram

Дарья Белодед

Дарья Белодед

Instagram

Дарья Белодед

Дарья Белодед

Instagram

Новости
Украинскую чемпионку мира по дзюдо Дарью Белодед с триумфом встретили в Киеве

Напомним, что Белодед в сентябре стала чемпионкой мира в весовой категории до 48 килограмм, став самой молодой чемпионкой мира в истории этого вида спорта.

18 октября украинка выиграла юниорское первенство планеты в Нассау (столица Багам), в решающей схватке одолев японку Сане Ёсиде.

Персона
Дарья Белодед
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