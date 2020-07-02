Ксения Малафеева, 17-летняя дочь бывшего вратаря "Зенита" Вячеслава Малафеева, обвиняется в распространении наркотиков. Девушку отправили на психиатрическую экспертизу.

Постановление о помещении в стационар вынес Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга

"Постановление вынесено в рамках предварительного следствия. Малафеева обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.б. ч. 3 ст. 228.1 УК РФ", – сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

17-летнюю дочь Малафеева отправили на психиатрическую экспертизу t.me/SPbGS/5623

По озвученной статье Малафеевой грозит от 8 до 15 лет лишения свободы за сбыт наркотиков в значительном размере.

Вячеслав Малафеев с семьей Instagram Ксении Малафеевой

Первая жена спортсмена погибла в автомобильной аварии в 2011 году в Санкт-Петербурге, оставив футболиста с двумя детьми на руках. Спустя некоторое время Малафеев женился на Екатерине Комяковой. У пары родился общий сын.

Вячеслав Малафеев с семьей Instagram Ксении Малафеевой

С годами семье находить общий язык с Ксенией стало все сложнее. Девушка часто вела себя неадекватно, конфликтовала с мачехой и братьями. В итоге захотела пожить самостоятельно, и родители пошли на этот шаг.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 марта Ксения попалась на продаже четырех таблеток экстази знакомому. Таблетки уже прошли экспертизу, которая подтвердила наличие наркотических веществ.