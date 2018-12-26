16-летняя украинская теннисистка впечатлила сеть снимком в купальнике

Знаменитая украинская теннисистка Марта Костюк проводит межсезонье в теплой Австралии. 16-летняя киевлянка похвасталась снимком из Брисбена.
На фотографии юная спортсменка наслаждается отдыхом в одном из бассейнов города.
"Самое лучше время в году", - подписала кадр девушка.
В комментариях поклонники Марты отмечают невероятную ее невероятную красоту, соревнуясь в комплиментах.
"Красуня!", "Отличная!", "Уффф", "Вау!", "Самый прекрасный игрок в теннис в WTA", - пишут юзеры.
Марта Костюк
Отметим, что ранее Марта выложила видео со своего тренажерного зала
Как сообщал OBOZREVATEL, весной этого года Марта Костюк впечатлила всех своей игрой на Гран-при в Штутгарте. Женская теннисная ассоциация (WTA) внесла кандидатуру спортсменки на голосование в номинации "Прорыв года".