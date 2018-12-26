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16-летняя украинская теннисистка впечатлила сеть снимком в купальнике

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Знаменитая украинская теннисистка Марта Костюк проводит межсезонье в теплой Австралии. 16-летняя киевлянка похвасталась снимком из Брисбена.

На фотографии юная спортсменка наслаждается отдыхом в одном из бассейнов города.

"Самое лучше время в году", - подписала кадр девушка.

В комментариях поклонники Марты отмечают невероятную ее невероятную красоту, соревнуясь в комплиментах.

"Красуня!", "Отличная!", "Уффф", "Вау!", "Самый прекрасный игрок в теннис в WTA", - пишут юзеры.

Марта Костюк

Марта Костюк

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Отметим, что ранее Марта выложила видео со своего тренажерного зала

Новости
Знаменитая украинская теннисистка Марта Костюк показала фото в маечке

Как сообщал OBOZREVATEL, весной этого года Марта Костюк впечатлила всех своей игрой на Гран-при в Штутгарте. Женская теннисная ассоциация (WTA) внесла кандидатуру спортсменки на голосование в номинации "Прорыв года".

Персона
Марта Костюк
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