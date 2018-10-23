12000 калорий в день: как питается самый сильный человек планеты

Четырехкратный победитель номинации "Самый сильный человек в мире" Брайан Шоу рассказал о своем питании. Для того, чтобы держать себя в форме американец ежедневно съедает около 12 тысяч калорий.

Над составлением меню для Шоу трудится диетолог, чтобы "сделать его настолько сильным, насколько это возможно". По мнению самого сильного человека в мире, именно прием пищи дается ему тяжелее всего, так как "еда постоянна, и вы никогда не останавливаетесь", сообщает Independente.

Шоу обычно ест семь раз в день. На завтрак у спортсмена восемь яиц, столовая ложка арахисового масла и что-то из зерновых. Второй прием пищи у американца состоит из протеинового коктейля с двумя батончиками из гранолы и большим количеством арахисового масла. Через час Шоу ест полкило органической говядины и макароны с томатным соусом.

Брайан Шоу Instagram

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Затем стронгмен выпивает еще один белковый коктейль с несладким миндальным молоком и замороженной органической черникой с арахисовым маслом. Пятый прием еды у него состоит из молотой индейки, риса и брокколи. В шестой раз за день Шоу ест полкило говядины, картофель и спаржу. Последний прием пищи спортсмена составляет чизкейк.

Таким образом в день Шоу потребляет 705 г белка, 1402 г углеводов и 399 г жиров.

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