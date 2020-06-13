Знаменитый российский футболист "Сочи" Александр Кокорин рассказал о забавном случае со своим бывшим одноклубником Адилем Рами.

Игрок сборной Франции в то время встречался с голливудской звездой Памелой Андерсон, и приехав в расположение российской команды, поделился подробностями секса с американкой.

Памела Андерсон и Адиль Рами (2019 год)

"Я его знал до этого, как раз когда он был с Памелой. На отдыхе мы с ним познакомились. В Сочи он уже приехал без нее. Рассказывал много чего интересного. Многих интересовало, как она в постели. Он признался, что это была лучшая женщина в его жизни, и у него с ней было 12 раз. Он даже не постеснялся такую информацию выдать. Представляешь, что она творила? Я не представляю", – заявил Кокорин в эфире Youtube-канала Александра Алиева "Кент".

Как сообщал OBOZREVATEL, Рами намерен покинуть российский "Сочи" из-за того, что клуб не выплачивает ему зарплату.

Отметим, что Рами в свое время попал в скандал с Памеллой Андерсон. Андерсон и Рами познакомились на Каннском кинофестивале в 2017 году. В 2018 году после выхода в финал чемпионата мира футболист сделал ей предложение, на которое актриса ответила отказом.

В конце июня Андерсон заявила, что тот с ней грубо обращается. В частности, она сказала, будто Адиль таскал ее за волосы.

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