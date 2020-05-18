"Должен думать, если патриот": Беленюк дал совет украинским спортсменам, намекнув на Усика

Украинский борец греко-римского стиля и депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк прокомментировал конфликт между Александром Усиком и вызвавшим его на бой Богданом Грицаем.

"Каждый спортсмен, тем более прославляющий Украину и известный на весь мир, должен понимать, что он публичная личность. Я сейчас не адресую это кому-то конкретному. Но нужно понимать, что каждое высказывание спортсмена может быть использовано против его страны, которая помогла стать тем, кем он является на данный момент. Если ты настоящий патриот, то должен думать, как твои слова могут сказаться на твоей стране в случае неблагоприятного развития событий", – сказал Беленюк в интервью изданию Mixsport.

Жан Беленюк Главком

Он также посоветовал любителям политики среди спортсменов читать больше книжек, чтобы более профессионально отстаивать свою точку зрения.

"Тем спортсменам, которых действительно интересует политика, я рекомендую читать больше книг, общаться с умными людьми, критически воспринимать информацию, которая нас окружает. Это нужно, чтобы отстаивать свою точку зрения более или менее профессионально. Вообще, всем выдающимся украинским спортсменам советую, в первую очередь, заниматься спортом и прославлять нашу страну. А политика никуда не денется", – добавил борец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Беленюк предложил свою кандидатуру на бой Александра Усика против хейтеров.