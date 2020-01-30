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30 января • обновлено в 15:05
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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

Доктрина "спорт поза політикою" підготувала армію в*тників у спорті

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На семінарі про розвиток студентського спорту, що проходить у НУБіП, звернув увагу на небезпечну тенденцію так званого підходу спорт поза політикою!

Держава фінансує спорт, місцева влада, виші й федерації готують спортсменів із дитячого віку, а багато з них виявляються фанатами Росії й Путіна? Я вже не кажу про деяких тренерів-заробітчан, які за гроші готові не лише Україну, а й рідну матір продати!

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Переконаний, що держава повинна розглядати спорт як важливу складову гуманітарної політики та формування позитивного іміджу України.

А поки:

- головний спортсмен України Шумілін не осилив навіть азів державної мови.

- Уряд досі не провів жодного засідання оргкомітету по підготовці до Олімпіади в Токіо, яка відбудеться вже менше як за півроку.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

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Автор
Николай Томенко Николай Томенко
Место
Украина
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