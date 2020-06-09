Дочь от первого брака знаменитого испанского футболиста Сеска Фабрегаса свела с ума свои 669 тысяч подписчиков в Instagram, выложив снимок в желтом платье
Поклонники Марии Тактук не смогли пройти мимо ее глубокого декольте, которое подчеркивало впечатляющие объемы красотки.
20-летнюю девушку буквально завалили в комментария признаниями в любви и восторженными отзывами.
Мария Тактук
@mariataktouk
Мария Тактук
@mariataktouk
Мария Тактук
@mariataktouk
Мария Тактук
@mariataktouk
Мария Тактук
@mariataktouk
Мария Тактук
@mariataktouk
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мария поразила сеть своей внешностью, выложив соблазнительные фотографии у себя в аккаунте.
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