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9 июня • обновлено в 20:19
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Дочь Сеска Фабрегаса поразила своим декольте

2.5т
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Дочь от первого брака знаменитого испанского футболиста Сеска Фабрегаса свела с ума свои 669 тысяч подписчиков в Instagram, выложив снимок в желтом платье

Поклонники Марии Тактук не смогли пройти мимо ее глубокого декольте, которое подчеркивало впечатляющие объемы красотки.

20-летнюю девушку буквально завалили в комментария признаниями в любви и восторженными отзывами.

Мария Тактук

Мария Тактук

@mariataktouk

Мария Тактук

Мария Тактук

@mariataktouk

Мария Тактук

Мария Тактук

@mariataktouk

Мария Тактук

Мария Тактук

@mariataktouk

Мария Тактук

Мария Тактук

@mariataktouk

Мария Тактук

Мария Тактук

@mariataktouk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мария поразила сеть своей внешностью, выложив соблазнительные фотографии у себя в аккаунте.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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