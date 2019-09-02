"Для народа Украины": знаменитый боксер выступил в американских СМИ

Украинский боксер Сергей Деревянченко признался, что проживая в США, скучает по родной стране и соотечественникам.

Накануне боя 5 октября с легендарным Геннадием Головкиным наш средневес отметил, что обязательно привезет в Украину чемпионский пояс.

Сергей Деревянченко (в центре)

"Я счастлив в Соединенных Штатах, я поселился здесь со своей семьей в Бруклине, и у нас здесь прекрасная жизнь. Конечно, скучаю по дому, и то, что я делаю на ринге, для народа Украины. Я очень скучаю по своей семье и своим друзьям, люблю возвращаться в Украине настолько часто, насколько могу. Знаю, что в следующий раз я вернусь как чемпион мира", – цитирует Деревянченко World Boxing News.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ назвали нереальный гонорар Сергея Деревянченко за бой с Геннадием Головкиным, который сделает украинца самым высокооплачиваемым боксером из нашей страны.

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