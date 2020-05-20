Зеленский заявил о масштабном строительстве стадионов по всей Украине

Александр Чеканов Спорт 11:06, 20.05.2020 Обновлено: 11:39, 20.05.2020

В каждой области Украины будут построены новые стадионы, спортивные площадки и комплексы.

Об это во время пресс-конференции 20 мая заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Мы построим 25 спортивных комплексов для каждой области. В этом году уже должны будут представлены проекты. Очень важно развивать спорт в стране. Я бы очень хотел, чтобы мы назвали все эти стадионы и большие спортивные площадки в честь наших спортивных легенд современности", – сообщил глава государства, подводя итоги года своего президентства.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, как страна будет выходить из карантина, связанного с пандемией коронавируса.

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