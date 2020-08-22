'Динамо' устроило разгром в первом официальном матче Луческу: спортивные итоги 22 августа

"Динамо" разгромно выиграло первый матч при Луческу в Премьер-лиге Украины, а супруга футболиста сборной Украины показала себя в купальнике "без фильтров".
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 21 августа.
Кроме того, "Севилья" в матче с пятью голами выиграла у "Интера" финал Лиги Европы. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
"Динамо" разгромно выиграло первый матч при Луческу в УПЛ
Жена футболиста сборной Украины показала себя в купальнике "без фильтров"
"Севилья" в матче с пятью голами выиграла у "Интера" финал Лиги Европы
Пишут, что меня побьют, как буду в Киеве, – теннисистка Костюк
Сын Зидана закрутил роман с бывшей девушкой игрока "Реала"
Два футболиста "Динамо" заразились COVID-19, – Луческу
Кравец рассказал, чем пожертвовал ради "Динамо"
Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!