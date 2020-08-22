'Динамо' устроило разгром в первом официальном матче Луческу: спортивные итоги 22 августа

"Динамо" разгромно выиграло первый матч при Луческу в Премьер-лиге Украины, а супруга футболиста сборной Украины показала себя в купальнике "без фильтров".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 21 августа.

Кроме того, "Севилья" в матче с пятью голами выиграла у "Интера" финал Лиги Европы. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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