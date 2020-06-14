"Динамо" с удалением и пенальти обыграло "Зарю": спортивные итоги 13 июня

Максим Богданов Спорт 09:02, 14.06.2020

"Динамо" в прерванном матче добыло волевую победу над "Зарей" и Адиль Рами описал одноклубникам секс с Памелой Андерсон. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 13 июня.

Кроме того, девушка-боец ММА Джессика Ай забыла сходить в туалет перед поединком и поплатилась, а подругу российского игрока НХЛ Михаила Сергачева затравили после слов о Ефремове. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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