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"Динамо" с удалением и пенальти обыграло "Зарю": спортивные итоги 13 июня

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"Динамо" в прерванном матче добыло волевую победу над "Зарей" и Адиль Рами описал одноклубникам секс с Памелой Андерсон. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 13 июня.

Футболист описал секс с Памелой Андерсон: спортивные итоги 13 июня

Кроме того, девушка-боец ММА Джессика Ай забыла сходить в туалет перед поединком и поплатилась, а подругу российского игрока НХЛ Михаила Сергачева затравили после слов о Ефремове. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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