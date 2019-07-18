"Динамо" понесло катастрофическую потерю перед Суперкубком с "Шахтером"

Форвард "Динамо" Фран Соль не сможет помочь своей команде 28 июля в матче за Суперкубок Украины против "Шахтера".

Нападающий также не сыграет в поединке 1-го тура Премьер-лиги Украины с "Карпатами" 31 июля, сообщает телеканал "Футбол 1".

27-летний испанец получил травму во время предсезонных сборов в Австрии. Из-за нее испанский нападающий будет вынужден пропустить около двух недель.

Игрок зимой перешел в "Динамо" из голландского Виллема, однако из-за травмы футболист смог сыграть лишь 4 поединка, в которых отметился двумя голами. Испанец помог киевлянам пройти "Олимпиакос" в 1/16 финала Лиги Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соль 2 марта получил травму в поединке Премьер-лиги Украины против черниговской "Десны".

В концовке первого тайма встречи Фран пошел в контактную борьбу с футболистом соперника, и в падении получил коленом в плечо.

Ранее Соль откровенно рассказал о своей адаптации в клубе и поделился мыслями о перспективах столичной команды.

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