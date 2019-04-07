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"Динамо" получило усиление перед игрой с "Шахтером"

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Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский, подхвативший простуду на этой неделе и рисковавший не сыграть в 1/4 финала Кубка Украины против донецкого "Шахтера" успешно преодолел проблемы со здоровьем.

Виталий Буяльский

Виталий Буяльский

Динамо от Шурика

Вечером 6 апреля Буяльский в числе прочих футболистов основного состава "Динамо" прибыл в Харьков, и готов выйти на поле в поединке против "горняков". Однако решение о том, попадет ли полузащитник в стартовый состав "бело-синих", будет принято тренерским штабом "Динамо" перед матчем, сообщает "Динамо" от "Шурика".

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ФФУ приняла необъяснимое решение по матчу "Шахтер" — "Динамо"

Напомним, матч "Шахтер" — "Динамо" состоится, 7 апреля, в Харькове на стадионе "Металлист". Букмекеры уже сделали прогноз на победителя этого противостояния.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Динамо. Начало встречи – в 17:00.

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Темы
Кубок Украины по футболуДинамо - Шахтер
Персона
Виталий Буяльский
Место
УкраинаХарьков
Тег
ФК Динамо Киев
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