"Динамо" официально подписало 5-летний контракт с "новым Шевченко"

Футболист сборной Украины Владислав Супряга, которого известный агент Ибрагим Сонко назвал "новым Шевченко", подписал новый контракт с киевским "Динамо".

Как сообщает пресс-служба "бело-синих", соглашение с 20-летним форвардом рассчитано на пять лет.

Супряга является воспитанником футбольной академии "Днепра". В августе 2018-го он перешел из "Днепра-1" в киевское "Динамо". В дебютном сезоне провел 10 матчей за первую команду. Летом 2019 на правах годичной аренды вернулся в "Днепр-1", который вышел в Премьер-лигу.

В сезоне 19/20 принял участие в 26 матчах команды, забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу. В одном из поединков Супряга сделал хет-трик в ворота "Динамо", выйдя на замену во втором тайме.

Футболиста активно хотела приобрести итальянская "Болонья", но стороны не смогли сойтись в цене и условиях трансфера.