"Динамо" – "Гент": онлайн видео голов

Максим Иншаков Футбол 20:29, 29.09.2020 Обновлено: 23:29, 29.09.2020

"Динамо" Киев в эти минуты проводит свой решающий поединок за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

На столичном НСК "Олимпийский" украинские футболисты играют с бельгийским "Гентом".

Подопечные Луческу уже на 9-й минуте открыли счет в игре. Буяльский шедевральным ударом пяткой замкнул передачу Супряги.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на онлайн видео голов.

"Динамо" Украина – "Гент" Бельгия 3:0 (второй тайм)

Гол: 1:0 – 9 Буяльский.

2:0 – 36, пенальти де Пена.

3:0 – 49, пенальти Родригес.

Динамо – Бущан, Забарный, Миколенко, Кендзера, Караваев, Буяльский, Шапаренко, де Пена, Сидорчук, Родригес, Супряга.

Гент – Руф, Пластун, Нгаде-Нгаджуи, Кастро-Монтес, Нуриу Фортуна, Дорш, Овусу, Ньянгбо, Депуатр, Кляйндинст, Букари.

Предупреждения: Кастро-Монтес (28), Пластун (42).

Как сообщал OBOZREVATEL, первый матч противостояния "Гент" – "Динамо" прошел в Бельгии 23 сентября и завершился со счетом 1:2. Решающий гол забил Карлос де Пена. Позже был опубликован видеообзор матча

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