"Динамо" – "Гент": онлайн видео голов

"Динамо" Киев в эти минуты проводит свой решающий поединок за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

На столичном НСК "Олимпийский" украинские футболисты играют с бельгийским "Гентом".

Подопечные Луческу уже на 9-й минуте открыли счет в игре. Буяльский шедевральным ударом пяткой замкнул передачу Супряги.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на онлайн видео голов.

"Динамо" Украина – "Гент" Бельгия 1:0 (первый тайм)

Гол: 1:0 – 9 Буяльский.

Динамо – Бущан, Забарный, Миколенко, Кендзера, Караваев, Буяльский, Шапаренко, де Пена, Сидорчук, Родригеш, Супряга.

Гент – Руф, Пластун, Нгаде-Нгаджуи, Кастро-Монтес, Нуриу Фортуна, Дорш, Овусу, Ньянгбо, Депуатр, Кляйндинст, Букари.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый матч противостояния "Гент" – "Динамо" прошел в Бельгии 23 сентября и завершился со счетом 1:2. Решающий гол забил Карлос де Пена. Позже был опубликован видеообзор матча