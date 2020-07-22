"Динамо" действительно ведет переговоры с Луческу – FootballHub

Источники авторитетного украинского футбольного портала FootballHub подтверждают факт переговоров между киевским "Динамо" и Мирчей Луческу.

По сообщению журналистов, самый успешный тренер в истории "Шахтера" пока не спешит подписывать бумаги, но вероятность именно такого союза каждый час растет.

Официальное решения руководства столичной команды должно быть озвучено не позднее 30 июля. В эту дату команда выходит из отпуска и имя главного тренера должно быть известно.

Осенью 2016 года румынская пресса давала информацию, что Луческу может возглавить "Динамо" вместо тогдашнего тренера Александра Хацкевича.

Напомним, что Луческу тренировал "Шахтер" с 2004 по 2016 год. После этого Мирча тренировал российский "Зенит" (2016-2017) и сборную Турции (2017-2019). С "горняками" Луческу восемь раз выигрывал чемпионат Украины.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что руководство киевского "Динамо" предложило Сергею Реброву возглавить команду после увольнения Алексея Михайличенко.