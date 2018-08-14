Экс-чемпиона мира обвинили в страшном преступлении

Экс-чемпиону мира во втором полусреднем весе Карлосу Балдомиру из Аргентины грозит 20 лет тюрьмы. Известный боксер обвиняется в сексуальном насилии над собственной дочерью.

Аргентинский спортсмен был арестован 18 ноября 2016 года, когда выяснилось, что развратные действия над своей дочерью боксер совершал еще в 2008 году, когда девочке не было и семи лет, сообщает Sport.ua.

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По мнению психологов, история девочки не выдумана, а достаточно логична и связанна, для того чтобы оказаться правдой.

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