МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ЭкономикаШоу

Экс-чемпиона мира обвинили в страшном преступлении

3.7тЧитать новость на украинском

Экс-чемпиону мира во втором полусреднем весе Карлосу Балдомиру из Аргентины грозит 20 лет тюрьмы. Известный боксер обвиняется в сексуальном насилии над собственной дочерью.

Аргентинский спортсмен был арестован 18 ноября 2016 года, когда выяснилось, что развратные действия над своей дочерью боксер совершал еще в 2008 году, когда девочке не было и семи лет, сообщает Sport.ua.

Новости
18 спортсменок стали жертвами сексуальных преступлений врача сборной США

По мнению психологов, история девочки не выдумана, а достаточно логична и связанна, для того чтобы оказаться правдой.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная спортсменка поделилась жуткими подробностями сексуального насилия в олимпийской сборной

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги