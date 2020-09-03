Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт у себя в Twitter сообщил, что организация наняла девушку-охранника, ставшую героиней вирусного видео.

24-летняя Саммер Тапаса, работавшая охранницей в магазине BestBuy, жестко остановила неизвестного, который пытался выкрасть телевизор. Девушка несколько раз толкнула злоумышленника, а кадры задержания с камеры наблюдения в итоге оказались в сети. Тапаса лишилась работы. Инцидент произошел в декабре 2019-го.

Уайта возмутило увольнение девушки, и он предложил ей работу в UFC еще в январе. Тапаса согласилась стать частью организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее грузинская девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Лиана Джоджуа, добыла яркую победу над румынкой Дианой Белбитой на турнире UFC Fight Night.

Поединок состоялся на "Бойцовском острове" в Абу-Даби и завершился досрочной победой Джоджуа в середине первого раунда. Россиянка взяла соперницу на болевой прием (рычаг локтя)