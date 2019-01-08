Девушка-боец UFC избила до полусмерти гопника: спортивные итоги 7 января

Грабитель напал на девушку из UFC и жестоко поплатился, а Усик отметился важным заявлением на украинском языке. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 7 января.

Кроме того,жена футболиста "Динамо" похвасталась горячей фотосессией и украинская легкоатлетка поразила россиян своей красотой. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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