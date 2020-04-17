"Деградация": легенда "Динамо" осудил Уткина из-за пропагандиста Соловьева

Александр Чеканов Спорт 20:43, 17.04.2020 Обновлено: 21:04, 17.04.2020

Легендарный нападающий киевского "Динамо" Анатолий Бышовец раскритиковал российского комментатора Василия Уткина из-за его издевок над пропагандистом Владимиром Соловьевым.

Олимпийский чемпион 1988 года заявил об уважении к Соловьеву и заявил о деградации его оппонента.

Анатолий Бышовец
"Чемпионат"

"Я думаю, путь Уткина-комментатора и футбольного обозревателя в блогера – это деградация. Он не политик и не борец за правду. Да и его средства достижения целей не всегда оправданы. Когда переходят на человеческие ценности таким языком, то, мне кажется, это даже унижает. И Уткина, и Соловьева. Я к Володе очень хорошо относился. Не вижу ничего хорошего, что эта форма общения выходит на такое обозрение общественности", – цитирует Бышовца Чемпионат.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Уткин вызвал Владимира Соловьева на Versus Buttle после перепалки в сети, во время которой журналисты вспомнили о Киеве. Соловьев позже отказался от битвы с комментатором, засыпав его оскорблениями.

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