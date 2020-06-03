Датский футболист рассказал о "напасти в "Динамо"

Датский полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд рассказал о своей повышенной травматичности, назвав это настоящей напастью.

Миккель Дуэлунд @duelund_99

"Я очень счастлив в Украине. Конечно, с футбольной точки зрения не все так гладко. За эти два года я больше времени провел в лазарете, чем на футбольном поле. Одна травма, другая, третья... Ранее я не был подвержен травмам, но в "Динамо" это прямо какая-то напасть. Определенно это влияло на мое настроение. Никогда не знаешь, что может случиться и где тебя поджидает беда. В Дании у меня не было травм", – сказал Дуэлунд в интервью журналу "Футбол", цитату из которого приводит "Динамо" от Шурика".

По мнению футболиста все пошло наперекосяк после перелома лодыжки.

"Думаю, все последующие травмы – следствие того перелома. Только я восстановился, как получил травму на той же ноге. Затем повредил голеностоп. Довелось перенести вторую операцию на лодыжке, в ходе которой мне из ноги удалили металлическую пластину. Сейчас я полностью восстановился и реально чувствую себя отлично", – подытожил хавбек.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дуэлунд получает в клубе около 1,6-2 миллионов евро. По информации СМИ месячная зарплата 22-летнего футболиста составляет около 130-160 тысяч евро.