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3 июня • обновлено в 20:46
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Датский футболист рассказал о "напасти в "Динамо"

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Датский полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд рассказал о своей повышенной травматичности, назвав это настоящей напастью.

Миккель Дуэлунд

Миккель Дуэлунд

@duelund_99

"Я очень счастлив в Украине. Конечно, с футбольной точки зрения не все так гладко. За эти два года я больше времени провел в лазарете, чем на футбольном поле. Одна травма, другая, третья... Ранее я не был подвержен травмам, но в "Динамо" это прямо какая-то напасть. Определенно это влияло на мое настроение. Никогда не знаешь, что может случиться и где тебя поджидает беда. В Дании у меня не было травм", – сказал Дуэлунд в интервью журналу "Футбол", цитату из которого приводит "Динамо" от Шурика".

По мнению футболиста все пошло наперекосяк после перелома лодыжки.

"Думаю, все последующие травмы – следствие того перелома. Только я восстановился, как получил травму на той же ноге. Затем повредил голеностоп. Довелось перенести вторую операцию на лодыжке, в ходе которой мне из ноги удалили металлическую пластину. Сейчас я полностью восстановился и реально чувствую себя отлично", – подытожил хавбек.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дуэлунд получает в клубе около 1,6-2 миллионов евро. По информации СМИ месячная зарплата 22-летнего футболиста составляет около 130-160 тысяч евро.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Миккель Дуэлунд
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
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