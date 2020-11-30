Испанская футболистка назвала Марадону педофилом и насильником и отказалась почтить его память

Испанская футболиста Паула Дапенья отказалась поддержать акцию в память о легендарном аргентинце Диего Марадоне, который скончался 26 ноября.

Во время очередного матча национального чемпионата игрок клуба "Виахес Интерриас" демонстративно села на газон и отвернулась от центральной трибуны стадиона во время минуты молчания в память о Марадоне, пишет AS.

В комментарии изданию она объяснила свой поступок скандальным поведением Диего Армандо. "Как только я узнала, что будет некая акция в его память, я отказалась соблюдать минуту молчания для насильника, педофила и наркомана", – сказала Дапенья.

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