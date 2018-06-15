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ЧМ-2018 в России: будут ли украинцы смотреть мундиаль

2.6тЧитать новость на украинском

С призывом бойкотировать футбольный чемпионат мира-2018 в России выступило множество государств. Боевые действия в Украине и Сирии, сбитый "Боинг", отравление семьи Скрыпалей и циничное несоблюдение норм международного права ― вот причины, по которым официальные делегации стран отказались от визитов в РФ.

И пока в сети высмеивают позорные слоганы и клипы, приуроченные к проведению соревнований, мы спросили у наших читателей, будут ли он смотреть матчи ЧМ-2018 в России?

39% опрошенных убеждены, что футбол вне политики и сказали, что будут включать трансляции.

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28% посчитали это недопустимым и заявили, что будут бойкотировать матчи.

16% из 13762 опрошенных решили следить только за результатами игр.

Еще 15% читателей пояснили, что совсем не интересуются футболом, поэтому и смотреть ничего не будут.

Тем временем в Украине разгорелся скандал вокруг каналов, купивших право на трансляцию мундиаля. Активисты обклеили СМИ листовками с протестными лозунгами и рассказали, почему они считают это "футболом на крови". Однако каналы это не остановило, а один из них даже показал речь президента РФ Владимира Путина во время церемонии открытия чемпионата.

Как писал OBOZREVATEL, трансляцию ЧМ-2018 на украинском телевидении объяснили угрозой санкций Европейского союза вещателей.

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andrei andrei
andrei andrei
Украинцы - будут 100%. Хохло-бандеривцы - нет:-)
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Syitnik Gena
Syitnik Gena
Один хер ВСЕ смотреть будут.
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