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27 октября • обновлено в 00:51
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Знаменитый супертяж добыл эффектную победу в чемпионском бою

1.3т Читать материал на украинском

Британец Дерек Чисора (32-9, 23 KO) победил соотечественника Дэвида Прайса (25-7, 20 KO) в бою за вакантный титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO в супертяжелом весе (+90,7 кг).

Поединок в Лондоне на О2 Арене, в андеркарте финала Всемирной боксерской суперсерии, завершился в четвертом раунде.

Этнический зимбабвиец начал встречу первым номером и в третьем раунде стал просто избивать оппонента. Прайса от верного нокдауна спас лишь гонг. Доминирование Чисоры продолжилось в четвертой трехминутке. Дэвид пропускал боковые, апперкоты, и угол боксера не стал ждать нокаута, а на 3-й минуте выкинул в ринг полотенце.

Чисора - Прайс

Чисора - Прайс

Чисора - Прайс

Чисора - Прайс

Чисора - Прайс

Чисора - Прайс

Чисора - Прайс

Чисора - Прайс

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Как сообщал OBOZREVATEL, 1 апреля прошлого года Прайс проиграл бой за титулы интерконтинентального чемпиона и интернационального чемпиона в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) Александру Поветкину (33-1, 23 KO).

В 5-м раунде Дэвид пропустил мощную атаку, потерялся в пространстве и Поветкин мощнейшим левым полубоковым "потушил свет" британцу.

Чисора, которого в чемпионском бою в 2012 году избил Виталий Кличко, в июле этого года эффектно победил Артура Шпильку (22-4) из Польши.

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Персона
Дерек Чисора
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