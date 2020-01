"Чертов мусор": Зинченко затравили после игры в АПЛ

Украинский футболист английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал под обстрел критики местных болельщиков после игры 24-го тура Премьер-лиги (АПЛ) против "Шеффилд Юнайтед" (1:0).

Зинченко получил оценку 6,7 от WhoScored – 9-я лучшая в команде, совершив один удар по воротам (мимо). Фанаты остались недовольны выступлением украинца, затравив его в Twitter.

"Возмутительно, насколько любят Зинченко. Он чертов мусор"

Outrageous how loved Zinchenko is. He is fucking garbage — Babs 🐝 (@mcfcalex_) January 21, 2020

"Как Зинченко удалось попасть в "Ман Сити"? Абсолютный мусор"

How did Zinchenko manage to sneak into that Man City team? Absolutely garbage. — Anton (@NowhereFast91) January 21, 2020

"Зинченко и Уокер здесь бесполезны. Стерлинг тоже"

Zinchenko and Walker are useless here... Sterling too — Lou (@Llandegren) January 21, 2020

"Кроссы Зинченко очень жалкие. Сомневаюсь, что у него есть хотя бы 5 ассистов"

Zinchenko's crosses are very poor. I doubt if he has 5 assists — Max A. Akiina (@akiinamax) January 21, 2020

"У меня было чувство, что Зинченко хорош, но я ошибался"

I have a feeling Zinchenko would take a good one but I’m probably wrong. — Elliott Levy (@elltells79) January 21, 2020

"Уокер и Зинченко самые обычные. Стерлинг все еще не в порядке, немного слабоват"

Walker and zinchenko have been very ordinary and Sterling still isn’t right a bit feeble — Mike Black (@mikeblackphoto) January 21, 2020

"Никогда не ставьте в старт Стерлинга, Уокера и Зинченко"

Never start sterling walker and zinchenko — Karim B⭐⭐ (@KB4000) January 21, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, последний раз Зинченко выходил на поле 4 января. Тогда украинский футболист появился в стартовом составе на матч 1/32 финала Кубка Англии и 19-й минуте открыл счет в поединке против "Порт Вейла", забив великолепный гол.

