Чемпионку Bellator насиловал тренер: спортивные итоги 25 апреля

Непобедимую чемпионку Bellator Илиму-Лей Макфарлейн насиловал тренер, а Пидручный однозначно ответил на вопрос "Чей Крым".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 25 апреля.

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