Чемпионка Украины раздавила пешехода: итоги спорта 14 марта

Чемпионка Украины Ольга Ладыга насмерть сбила беременную на пешеходном переходе, а болельщики в России скандировали "Мы все умрем" из-за коронавируса.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 14 марта.
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