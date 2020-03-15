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15 марта • обновлено в 09:43
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Чемпионка Украины сбила девушку-пешехода: спортивные итоги 14 марта

2.1т
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Чемпионка Украины Ольга Ладыга насмерть сбила беременную на пешеходном переходе, а болельщики в России скандировали "Мы все умрем" из-за коронавируса.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 14 марта.

Чемпионка Украины раздавила пешехода: итоги спорта 14 марта

Кроме того, экс-боец MMA похвасталась идеальной грудью и Елена Овчинникова соблазнила сеть неожиданной фотосессией с глубоким декольте. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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