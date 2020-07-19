Чемпионка мира погибла, упав из окна: спортивные итоги 18 июля

Чемпионка мира по фигурному катанию разбилась, выпав из окна в Москве и в сети показали, как Шевченко с Пазик отдыхает в Италии. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 18 июля.

Кроме того, разбившаяся чемпионка мира оставила предсмертную записку, а голкипер сборной Украины Лунин стал лучшим в Испании. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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