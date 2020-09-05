Чемпионка мира из Донецка порадовалась гражданству РФ: спортивные итоги 4 сентября

Новости спорта за 4 сентября.
5-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию из Донецка высказалась о гражданстве России, заявив, что "ей повезло". OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 4 сентября.
Кроме того, Шевченко прокомментировал игру сборной Украины со Швейцарией и главный тренер сборной Швейцарии пожаловался на УЕФА после проигрыша Украине. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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