Чемпионка мира из Донецка порадовалась гражданству РФ: спортивные итоги 4 сентября

5-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию из Донецка высказалась о гражданстве России, заявив, что "ей повезло". OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 4 сентября.

Кроме того, Шевченко прокомментировал игру сборной Украины со Швейцарией и главный тренер сборной Швейцарии пожаловался на УЕФА после проигрыша Украине. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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