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21 мая • обновлено в 10:00
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Чемпион мира из Крыма назвал Россию агрессором: спортивные итоги 20 мая

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Чемпион мира по кикбоксингу Павел Журавлев назвал Россию агрессором, а в сеть попало видео, на котором избивают форварда "Динамо" Артема Беседина.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 20 мая.

Кроме того, телеведущая Мария Орзул оказалась под капельницей после того, как сходила на свидание с форвардом сборной России Артемом Дзюбой. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Чемпион мира из Крыма Павел Журавлев открыто назвал Россию агрессором

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Телеведущая Мария Орзул оказалась под капельницей после свидания с капитаном сборной России Артемом Дзюбой

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Андрей Шевченко Василий Ломаченко Артем Беседин
Теги
Сборная Украины по футболу ФК Динамо Киев
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