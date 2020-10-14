Бывшая девушка российского хоккеиста ударила его ножом во время драки

Максим Иншаков Хоккей 20:51, 14.10.2020 Обновлено: 20:51, 14.10.2020

Бывший хоккеист "Сан Хосе", а ныне московского "Динамо" Даниил Тарасов попал в больницу с ножевым ранением.

Как сообщает Telegram-канал BAZA, 29-летний россиянин подрался со своей бывшей девушкой в ночь с 13 на 14 октября.

Пара общалась и выпивала, когда в какой то момент возник конфликт из-за ночного звонка новой пассии хоккеиста. Сцена ревности закончилась небольшой поножовщиной. В итоге хоккеисту потребовалась скорая, которая доставила его в клинику с ножевыми ранениями руки.

Раны оказались не глубокими и госпитализация Тарасову не потребовалась.

Как сообщал OBOZREVATEL, итальянского футбольного арбитра, который работал на матчах серий B и С, Даниэле де Сантиса и его партнершу жестоко зарезали в его же квартире.

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