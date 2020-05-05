"Был спокойным миньоном": Соловьев нашел "связь" между Уткиным и Навальным
Российский пропагандист Владимир Соловьев выразил мнение, что политик Алексей Навальный является начальником комментатора Василия Уткина.
"Заметьте, как интересно. Якобы Уткин случайно на меня набрасывается и несёт чушь. И его тут же поддерживает Навальный. Они всегда работали в паре. Уткин всегда выполнял указания Навального. Уткин всегда был его тихим спокойным миньоном. Всегда работает сетка. И ты смотришь кто – псевдолиберальные СМИ и блогеры. Какие блогеры? Те, которые пытались подружиться с властью, власть их послала на фиг и не дала денег, и дальше они стали кричать, что они есть", – цитирует слова Соловьева издание Чемпионат.
Напомним, что в своем последнем комментарии касательно пропагандиста Уткин признался, что ему уже надоел этот конфликт.
Как сообщал OBOZREVATEL:
12 апреля Василий Уткин и Владимир Соловьев устроили перепалку в сети после того, как комментатор обвинил в предательстве правительство России.
Комментатор бросил ему вызов и предложил провести Versus Battle. Соловьев отклонил предложение, назвав оппонента больным человеком.
Позже Уткин высмеял Соловьева, придумав пропагандисту идеальное оскорбительное прозвище.
Соловьев попытался красиво ответить, но облажался и был уличен во лжи.
Комментируя конфликт, спортивный журналист сказал, что его оппонент не рассчитал собственные силы, и он намерен полностью уничтожить пропагандиста.
В ситуацию вмешался российский публицист Александр Невзоров, восхитившись действиями Василия.
После такого Соловьев не выдержал и засыпал комментатора новыми оскорблениями. В ответ Уткин снова вызвал ведущего ТК "Россия" на баттл, назвав того фашистом.
Это окончательно вывело из себя любимого пропагандиста Кремля и он скатился до прямых угроз. Уткин отреагировал фотожабой Соловьева с пенисом в руке.