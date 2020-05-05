"Был спокойным миньоном": Соловьев нашел "связь" между Уткиным и Навальным

Российский пропагандист Владимир Соловьев выразил мнение, что политик Алексей Навальный является начальником комментатора Василия Уткина.

"Заметьте, как интересно. Якобы Уткин случайно на меня набрасывается и несёт чушь. И его тут же поддерживает Навальный. Они всегда работали в паре. Уткин всегда выполнял указания Навального. Уткин всегда был его тихим спокойным миньоном. Всегда работает сетка. И ты смотришь кто – псевдолиберальные СМИ и блогеры. Какие блогеры? Те, которые пытались подружиться с властью, власть их послала на фиг и не дала денег, и дальше они стали кричать, что они есть", – цитирует слова Соловьева издание Чемпионат.

Василий Уткин и Алексей Навальный Спорт24

Напомним, что в своем последнем комментарии касательно пропагандиста Уткин признался, что ему уже надоел этот конфликт.

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