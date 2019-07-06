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Бутылкой шампанского: лесбийская оргия с "Мисс Спартак" попала в сеть

8.4тЧитать материал на украинском

Победительница конкурса "Мисс Спартак" 2018 и руководитель женского футбольного клуба "Сердца России" Мария Андреева стала участником громкого скандала.

Девушка вместе со своей командой эскортниц устроила лесбийскую оргию на яхте одного из футболистов. Семь коротких видео, на котором запечатлено то, что происходило в каютах, попало в интернет.

В клипах "футболистки" вставляют в промежность бутылку шампанского, занимаются друг с дружкой оральным сексом, фистингом, кунилингусом и анилингусом.

Видео 18+ доступно по этой ссылке.

Бутылкой шампанского: лесбийская оргия с "Мисс Спартак" попала в сеть

кадры из видео

Бутылкой шампанского: лесбийская оргия с "Мисс Спартак" попала в сеть

кадры из видео

Бутылкой шампанского: лесбийская оргия с "Мисс Спартак" попала в сеть

кадры из видео

Бутылкой шампанского: лесбийская оргия с "Мисс Спартак" попала в сеть

кадры из видео

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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Для паРРашного скота это чисто скрепное дело! Бутылка в сраке у быдлa расейского торчит постоянно! Поэтому самки этого скота так себя и ведут - для них это норма! Какая же мерзость - расея и одичалое стадо ушлепков, бродящих по ее территории и именуемых расейским норотом!
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2
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Закон Порядок
Закон Порядок
это пишут те у кого воины .святые воины ато вставляют себе в\\\0пу бутылку и бильярдный шар.русланчика помните.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Закон Порядок, шо, шакал помойный - как оно быть таким скотом?
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