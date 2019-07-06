Бутылкой шампанского: лесбийская оргия с "Мисс Спартак" попала в сеть

Победительница конкурса "Мисс Спартак" 2018 и руководитель женского футбольного клуба "Сердца России" Мария Андреева стала участником громкого скандала.

🔴⚪️ Мария Андреева - победительница конкурса "Мисс Улыбка R.O.C.S." 💫👏👏👏



Девушка готовится к получению заслуженного приза#Спартак #Spartak pic.twitter.com/fiBXmTNqB9 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 3 мая 2018 г.

Девушка вместе со своей командой эскортниц устроила лесбийскую оргию на яхте одного из футболистов. Семь коротких видео, на котором запечатлено то, что происходило в каютах, попало в интернет.

В клипах "футболистки" вставляют в промежность бутылку шампанского, занимаются друг с дружкой оральным сексом, фистингом, кунилингусом и анилингусом.

Видео 18+ доступно по этой ссылке.

кадры из видео

кадры из видео

кадры из видео

кадры из видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что хакеры выложили в сеть обнаженную лесби-фотосессию популярных спортсменок

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