"Будет опасен": промоутер рассказал о бое Усик - Джошуа

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBО Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) Эдди Хирн считает, что украинцу Александру Усику (17-0, 13 КО) стоит опасаться боя с британцем.

"Бой с Джошуа будет очень опасным для Усика. Но поединок с Усиком будет также опасен и для Энтони. Их бой может стать совершенно колоссальным событием. Даю миллион процентов, что Энтони согласится на это", – заявил Хирн в интервью Boxing news 24.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джошуа (22-1, 21 КО) уверенно победил мексиканца Энди Руиса (33-1, 22 КО) в бою-реванше и вернул свои чемпионские пояса.

Несмотря на то, что Усик является обязательным претендентом на бой с Джошуа за титул WBO, первым соперником Энтони станет Кубрат Пулев. Этот поединок должен состояться с большей долей вероятности в апреле.

Если Усик проведет бой против Чисоры 7 марта, и этот поединок будет значимым в супертяжелом весе, бой Усика против Джошуа может оказаться назначен на следующее полугодие

Сам британец заявил, что в своем следующем бою хочет подраться с Александром Усиком, а не с Пулевым.

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