Бубка прокомментировал падение своего "вечного" рекорда: итоги спорта 18 сентября

Бубка отреагировал на падение своего "вечного" рекорда, а в матче Лиги Европы команды устроили перестрелку, забив 12 голов

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 18 сентября.

Кроме того, популярная фитнес-модель страстно поцеловала свою возлюбленную и показала фото. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Бубка отреагировал на падение своего "вечного" рекорда

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В матче Лиги Европы команды устроили перестрелку, забив 12 голов

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