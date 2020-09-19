Бубка прокомментировал падение своего "вечного" рекорда: итоги спорта 18 сентября

Бубка отреагировал на падение своего "вечного" рекорда, а в матче Лиги Европы команды устроили перестрелку, забив 12 голов
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 18 сентября.
Кроме того, популярная фитнес-модель страстно поцеловала свою возлюбленную и показала фото. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Бубка отреагировал на падение своего "вечного" рекорда
Популярная фитнес-модель страстно поцеловала свою возлюбленную и показала фото
В матче Лиги Европы команды устроили перестрелку, забив 12 голов
Экс-президент российского клуба о вылете "Динамо" из ЛЕ: такому колхозу проигрываем впервые
Лидер "Шахтера" решил покинуть команду
"Шахтер" представил новую ведущую клубного телеканала: фото девушки
Луческу ввел в "Динамо" новшества, которые использовал в "Шахтере" – СМИ
Боксер Сиренко о Поветкине: то, что говорили об Украине, вызывало уважение
Семин опубликовал снимок полуобнаженной девушки у себя Instagram
Швейцарский врач сделал неутешительный прогноз о состоянии Шумахера