Брынзак объяснил, почему Россия воюет с Украиной: спортивные итоги 16 мая
Брынзак объяснил, почему россияне ведут войну с Украиной, а заслуженный тренер СССР назвала депутата из партии Путина и олимпийскую чемпионку Ирину Роднину "законченной дурой".
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 16 мая.
Кроме того, дочь легендарного футболиста Пола Гаскойна поразила обнаженной фотосессией и стало известно, что сказали Милевскому в сборной Украины после пенальти со Швейцарией. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
"И таких там миллионы": Брынзак объяснил, почему россияне ведут войну с Украиной
Заслуженный тренер СССР назвала Ирину Роднину "законченной дурой"
Популярная фитнес-модель вышла голой на балкон отеля
Дочь легендарного футболиста Пола Гаскойна поразила обнаженной фотосессией
Стало известно, что сказали Милевскому в сборной Украины после пенальти со Швейцарией
В сети показали самых красивых болельщиц немецких футбольных клубов
"Вернемся к ужесточению карантина": Ляшко назвал 4 фактора срыва чемпионата Украины
Чемпионка Перу по борьбе найдена мертвой в хостеле
Звездный английский футболист на карантине устроил бесконтрольную секс-вечеринку с моделями