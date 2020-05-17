Брынзак объяснил, почему Россия воюет с Украиной: спортивные итоги 16 мая

Брынзак объяснил, почему россияне ведут войну с Украиной, а заслуженный тренер СССР назвала депутата из партии Путина и олимпийскую чемпионку Ирину Роднину "законченной дурой".

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Кроме того, дочь легендарного футболиста Пола Гаскойна поразила обнаженной фотосессией и стало известно, что сказали Милевскому в сборной Украины после пенальти со Швейцарией. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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