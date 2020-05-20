Братанию Усика с россиянами нашли объяснение: спортивные итоги 19 мая

Александр Чеканов Спорт 09:10, 20.05.2020 Обновлено: 09:21, 20.05.2020

Украинский чемпион мира по кикбоксингу Павел Журавлев объяснил братание Александра Усика с россиянами, а сам боксер станцевал с Ольгой Поляковой.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 19 мая.

Кроме того, знаменитого рестлера Шеда Гаспарда смыло волной в океан. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Украинский чемпион мира из Крыма объяснил братание Усика с россиянами

Знаменитого рестлера Шеда Гаспарда унесло волной в океан

Усик в кофте с флагом Украины станцевал с Поляковой

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала о выступлении без купальника

"Не поддерживаю": чемпион мира из Украины Павел Журавлев высказался о конфликте Усика и Грицая

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, с которой нарушил закон Путин, показала телеграмму от него

"Пытаются впарить патриотизм": чемпион мира Павел Журавлев назвал украинских политиков негодяями

Комментировать
Спорт

Смотрите также

Гордон сам инициировал интервью с Поклонской и Гиркиным – СБУ

Денег на пенсии может не хватить: в Кабмине готовят реформу с двумя выплатами и новым взносом

Зеленский о "панибратстве" в кадровых вопросах: ни одного кума не назначу!

"Молодая гвардия" – миф кремлевской пропаганды, или История, которой не было...

Швеция оказалась в лидерах по смертности в Европе: страна не вводила карантин