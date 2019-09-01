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"Звучит гимн России": на росТВ опозорились с Украиной перед боем Ломаченко

4.1т Читать материал на украинском

Трансляция поединка за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом обернулась некрасивым конфузом для комментаторов "Матч ТВ".

Журналист главного спортивного телеканала России Борис Скрипко во время торжественной церемонии представления украинского боксера заявил, что сейчас прозвучит гимн России.

Лишь когда его поправили коллеги, Скрипко осознал свою оплошность и попробовал свести все к шутке. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Напомним, что бой Ломаченко - Кэмпбелл прошел в Лондоне на О2 арене и завершился победой нашего соотечественника по очкам. В 8-м раунде британец угодил в нокдаун. После встречи Кэмпбеллу пришлось отправиться в госпиталь. Кроме того, было опубликовано видео лучших моментов и фотографии самых ключевых эпизодов боя .

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Тема
Ломаченко – Кэмпбелл
Персоны
Василий Ломаченко Люк Кэмпбелл
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Обоз, це погріб. Бачив бій- невинний жарт.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кацaпы - это выродки! У них нет ничего своего. Эта мерзость все ворует, грабит. А потом с удивлением ноет - а сё такое, это все рюзге от природы... Смотрите на этих подонков. Вот это и есть настоящее, исконное расейское скотство! Кацaп - це завжди падлюка!(с)
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Говорова Елена
Говорова Елена
Это намёк на то, что россияне скоро станут украинцами. Скопом.....
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