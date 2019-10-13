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13 октября • обновлено в 15:05
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"Вылизывают Путину": Звонок Зеленского Усику вызвал ажиотаж в России

2.3т Читать материал на украинском

Звонок президента Украины Владимира Зеленского боксеру Александру Усику не оставил равнодушными фанатов из России.

"Вылизывают Путину": Звонок Зеленского Усику вызвал ажиотаж в России

То, как легко и просто спортсмен общается с главой украинского государства, вызвало зависть у российских любителей бокса.

"Я русский. То, что он сказал мне было приятно. Вообще Усик, это большая умница и я надеюсь станет Великим Чемпионом. Хотя и сейчас так можно назвать. Он сказал, что служит народу Украины. Ключевое слово народ, а наши медийные личности и спортсмены в основной массе вылизывают одно место одному товарищу", - пишут юзеры (стилистика оригинала сохранена).

"Вылизывают Путину": Звонок Зеленского Усику вызвал ажиотаж в России
"Вылизывают Путину": Звонок Зеленского Усику вызвал ажиотаж в России
"Вылизывают Путину": Звонок Зеленского Усику вызвал ажиотаж в России
"Вылизывают Путину": Звонок Зеленского Усику вызвал ажиотаж в России
"Вылизывают Путину": Звонок Зеленского Усику вызвал ажиотаж в России
"Вылизывают Путину": Звонок Зеленского Усику вызвал ажиотаж в России
"Вылизывают Путину": Звонок Зеленского Усику вызвал ажиотаж в России
Новости
Побитый Усик обратился к украинцам - опубликовано видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик (17-0, 13 КО) победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).

Перед боем украинские болельщики, пришедшие на Wintrust Arena поддержать своего боксера, вместе с солистом фантастически исполнили гимн нашей страны.

После поединка Александр прокомментировал свой успех, заявив что ему пришлось понервничать.

Позже были опубликованы лучшие моменты встречи Усик — Уизерспун и полная запись боя.

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Читайте все новости по теме "Усик – Уизерспун" на OBOZREVATEL.

Тема
Усик – Уизерспун
Персоны
Александр Усик Владимир Зеленский
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
В огороде бузина, а в Кyeве дядька. Зеленский звонил Усику, Путин тут при чем?
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Да ты шо.....Милочки у нас этот бокс смотрело от силы человек 200 )))))))))) Какой жиотаж?????
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