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5 марта • обновлено в 14:44
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Звезда ММА Емельяненко проведет бой по правилам бокса против обидчика Конора

1.6т
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Российский боец MMA Александр Емельяненко сообщил, что летом 2020 года проведет поединок против другого представителя смешанных единоборств Владимира Минеева. Бой пройдет по правилам бокса.

"Летом у меня планируется бой по правилам бокса. Против кого? Не могу сказать пока. А, Минеев уже говорил об этом? Да, буду бить Минеева", – приводит слова Емельяненко Sport24.

Отметим, что в октябре 2019-го Минеев обрушился на Конора МакГрегора и назвал его конченым алкоголиком и наркоманом.

Александр Емельяненко

Александр Емельяненко

fightnews.info

В ноябре 2019 года Емельяненко в поединке по правилам бокса нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 апреля на турнире АСА-107 в Москве пройдет самое ожидаемое событие в российских единоборствах – бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.

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Автор
Денис Карпов
Персоны
Конор МакГрегор Александр Емельяненко
Место
Россия
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