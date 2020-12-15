Знаменитый YouTube-блогер бросил вызов МакГрегору и оскорбил его жену

Знаменитый YouTube-блогер Джейк Пол, на страницу которого подписались более 20 млн человек, вызвал на поединок ирландца Конора МакГрегора и раскритиковал внешность его жены Ди Девлин.

На своей странице в Twitter американец опубликовал обращение к бойцу смешанных единоборств (MMA), в котором заявил, что его команда прислала Конору предложение на 50 млн долларов. Блогер призвал ирландца подписать контракт на поединок.

"Доброе утро, Конор. Наверное, ты сейчас бьешь стариков в баре или мастурбируешь, поскольку устал заниматься сексом со своей женой, которую можно оценить лишь на четверку по десятибальной шкале. Ты способен на большее. Этим утром моя команда отправила тебе предложение на сумму в 50 млн долларов, но ты избегаешь меня, потому что боишься проиграть YouTube-блогеру. Твой боксерский рекорд – 0-1, а я победил в обоих своих поединках. Ты собрался драться с Дастином Порье, но у него меньше подписчиков, чем у моей собаки. Подпиши чертов контракт", – обратился Пол к МакГрегору.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько недель назад американский блогер нокаутировал бывшего игрока НБА Нейта Робинсона, не оставив ему никаких шансов. В своем дебютном бою Джейк досрочно победил своего коллегу AnEsonGib'а, отправив его на канвас в первом раунде.

Свой единственный поединок в боксе МакГрегор провел в 2017 году, проиграв легендарному Флойду Мейвезеру.