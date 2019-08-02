Знаменитый украинский боксер выиграл бой на вечере UFC

Известный украинский полусредневес Иван Голуб одержал уверенную победу над бразильцем Жоакимом Карнейро на вечере бокса UFC Fight Pass в США.

Поединок прошел в Монровилле и завершился в пятом раунде. 30-летний уроженец Горловки прекрасно провел бой. Используя свое преимущество в технике, Голуб спокойно уходил от атак соперника, а сам выбрасывал мощные серийные удары.

Иван Голуб (справа) DiBella Entertainment

В пятом раунде Голуб акцентированно попал по печени Карнейро и тот опустился на канвас. Бразилец сумел подняться и продолжить поединок, но Иван прижал его к канатам и принялся добивать, вынудив рефери остановить бой.

Для нашего соотечественника эта победа стала 17-й на профессиональном ринге.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый украинский боксер Евгений Хитров добыл яркую победу нокаутом на вечере бокса в США и завоевал чемпионский пояс.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!