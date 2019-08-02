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Знаменитый украинский боксер выиграл бой на вечере UFC

1.1т Читать материал на украинском

Известный украинский полусредневес Иван Голуб одержал уверенную победу над бразильцем Жоакимом Карнейро на вечере бокса UFC Fight Pass в США.

Поединок прошел в Монровилле и завершился в пятом раунде. 30-летний уроженец Горловки прекрасно провел бой. Используя свое преимущество в технике, Голуб спокойно уходил от атак соперника, а сам выбрасывал мощные серийные удары.

Иван Голуб (справа)

Иван Голуб (справа)

DiBella Entertainment

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Непобедимый украинский боксер уничтожил соперника мощным нокаутом: видеофакт

В пятом раунде Голуб акцентированно попал по печени Карнейро и тот опустился на канвас. Бразилец сумел подняться и продолжить поединок, но Иван прижал его к канатам и принялся добивать, вынудив рефери остановить бой.

Для нашего соотечественника эта победа стала 17-й на профессиональном ринге.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый украинский боксер Евгений Хитров добыл яркую победу нокаутом на вечере бокса в США и завоевал чемпионский пояс.

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Иван Голуб
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